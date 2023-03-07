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Преснякова Анна Галаева

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Галаев Петр Митрофанович

Мать: Галаева Татьяна Терентьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1902

Муж: Пресняков Александр Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Пресняков Александр Федорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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