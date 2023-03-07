Преснякова Анна Галаева
Место рождения
Дата рождения28.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Бракосочетание
28.?.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Пресняков Александр Федорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно