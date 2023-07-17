Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентин Николаевич

Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Валентинович

Мать ребёнка: Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ильинична

Смерть
Неизвестно