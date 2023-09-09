Анна Ильина (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Петр Анисимович
Отец ребёнка: Анисим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Анисим Алексеев
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Алексеев
Смерть
Неизвестно