Анна Ильина (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильина (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Петр Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Анисим Алексеев

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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