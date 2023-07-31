Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Михеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Михеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Михеевич

Смерть
Неизвестно