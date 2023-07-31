Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семён Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Михеевич
Смерть
Неизвестно