Чупина Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения15.07.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823 ст.
Отец: Чупин Иван Астафьев
Мать: Чупина Татьяна Иванова
170-9-55 (ГАТО, г. Томск). Лист 667 на ФС (лист 195 оборот в книге). Д. Красноярской у крестьянина Ивана Чупина родилась дочь Александра 15.07.1823г. Воспреемник - крестьянина Льва Густокашина жена А... Показать все
Смерть
Неизвестно