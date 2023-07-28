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Чупина Александра Иванова

Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.07.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823 ст.

Отец: Чупин Иван Астафьев

Мать: Чупина Татьяна Иванова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-55 (ГАТО, г. Томск). Лист 667 на ФС (лист 195 оборот в книге). Д. Красноярской у крестьянина Ивана Чупина родилась дочь Александра 15.07.1823г. Воспреемник - крестьянина Льва Густокашина жена А... Показать все
Смерть
Неизвестно