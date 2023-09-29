Матвеева (Филиппова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Филиппова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1902

Дата смерти

18.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902

Отец: Филиппов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1927

Дочь: Арбузова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Матвеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1935

Сын: Матвеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1940

Дочь: Сергеева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1945

Дочь: Одинокова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Алексей Петрович

Смерть
18.10.1993
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