Матвеева (Филиппова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1902
Дата смерти18.10.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902
Отец: Филиппов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1927
Дочь: Арбузова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Матвеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1935
Сын: Матвеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1940
Дочь: Сергеева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1945
Дочь: Одинокова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Матвеев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1993