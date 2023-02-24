Ребик Иван Минович
Место рожденияСело Синин , Брянская область , Россия
Дата рождения25.10.1927
Дата смерти13.02.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927
Отец: Ребик Мина
Мать: не указана
Село Синин , Брянская область , Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ребик Мария Штырлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ребик Мария Штырлова
Смерть
13.02.1984
Город Инза , Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Inza(Russie)