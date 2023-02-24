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Ребик Иван Минович

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Место рождения

Село Синин , Брянская область , Россия

Дата рождения

25.10.1927

Дата смерти

13.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927

Отец: Ребик Мина

Мать: не указана

Село Синин , Брянская область , Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ребик Мария Штырлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребик Мария Штырлова

Смерть
13.02.1984
Город Инза , Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Inza(Russie)
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