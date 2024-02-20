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(Ткаченко) Мавра Мироновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

22.03.1876

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.03.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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