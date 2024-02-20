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(Романько) Ульяна Поликарповна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

20.06.1903

Дата смерти

14.11.1905

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1903

Отец: Романько Поликарп Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
14.11.1905
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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