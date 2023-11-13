Сыромятникова (Сманова) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова (Сманова) Матрёна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1885 или 1886

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

До 1868 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
Около 1919 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1885 или 1886

Отец: Сманов Павел Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1907

Муж: Сыромятников Филипп Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Сорокин. Маркушин, Чупаев Поручители по невесте: Фроловы
Восприемник
26.08.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Фёкла Сыромятникова
Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Сыромятников Степан Филиппович

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

по п/х книгам 1920
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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