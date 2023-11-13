Сыромятникова (Сманова) Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1885 или 1886
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1885 или 1886
Отец: Сманов Павел Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1907
Поручители по жениху: Сорокин. Маркушин, Чупаев Поручители по невесте: Фроловы
Восприемник
26.08.1908
Фёкла Сыромятникова
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Сыромятников Степан Филиппович
Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Сыромятников Филипп Петрович
по п/х книгам 1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
24.02.1926
Рождение ребёнка
1929
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951