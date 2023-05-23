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Богданов Пётр
Богданов Пётр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1926
Пол
Мужской
Отец
Богданов Афанасий
1825 г.р.
Мать
Богданова (Иванова) Феодосия
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Богданов Афанасий
Мать:
Богданова Феодосия
Смерть
1926
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