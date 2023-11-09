Богородский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти11.11.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Богородский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Богородский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Богородский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руднева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
11.11.1847
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище