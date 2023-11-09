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Богородский Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

11.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Богородский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Богородский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Богородский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руднева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Богородская Екатерина Иродионовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
11.11.1847
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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