Ананьин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1987
Дочь: Халтурина (Ананьина) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Ананьина (Колосова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1989
Дочь: Федурина (Ананьина) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ананьина (Колосова) Елена Александровна