Ананьин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина (Колосова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1987

Дочь: Халтурина (Ананьина) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Ананьина (Колосова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
04.04.1989

Дочь: Федурина (Ананьина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ананьина (Колосова) Елена Александровна

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