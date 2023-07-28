Ершов Сергей Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Ершов Миней Денисов
Мать: Ершова Арина
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Марья Сергеева
Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Ершов Иван Сергеев
Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Парасковья Сергеева
Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно