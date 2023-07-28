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Ершов Сергей Минеев

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Ершов Миней Денисов

Мать: Ершова Арина

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Марья Сергеева

Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ершов Иван Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Парасковья Сергеева

Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ершов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Ершов Димитрий Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Марфа Иванова

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно