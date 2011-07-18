Пантелеева Дарья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Дарья Артёмовна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

18.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2011

Отец: Пантелеев Артём Антонович

Мать: Пантелеева Наталия Сергеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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