Павлова (Мальцова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Мальцова) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

22.02.1830

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1788

Дочь: Ананьина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.01.1792

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Игнатьевич

Смерть
22.02.1830
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