Павлова (Мальцова) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти22.02.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1788
Дочь: Ананьина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.01.1792
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1830