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ADAM Sebastian
ADAM Sebastian
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Место рождения
La Wantzenau
Дата рождения
23.12.1723
Пол
Мужской
Отец
Adam Marcus
1690 г.р.
Мать
Adam (Diebold) Maria Magdalena
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1723
Отец:
Adam Marcus
Мать:
Adam Maria Magdalena
La Wantzenau
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