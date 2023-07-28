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Руссович Семен Рафаилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1851

Сын: Руссович Иван Семенович

Мать ребёнка: Руссович Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1853

Сын: Руссович Лука Семенович

Мать ребёнка: Руссович Мария Ивановна

Бракосочетание
07.06.1854

Жена: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гординская Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Крыжановская Мария Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Христова Феодора Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1865

Сын: Руссович Петр Семенович

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1867

Сын: Руссович Рафаил Семенович

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1869

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1871

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1874

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руссович Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1883