Руссович Семен Рафаилович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти15.05.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1851
Мать ребёнка: Руссович Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1853
Мать ребёнка: Руссович Мария Ивановна
Бракосочетание
07.06.1854
Жена: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гординская Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Крыжановская Мария Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Христова Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1865
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1867
Сын: Руссович Рафаил Семенович
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1869
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1871
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1874
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Руссович Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руссович Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1883