Сафошкин Алексей Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафошкин Алексей Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Сафошкин Эдуард Евгеньевич

Мать: Сафошкина Елена

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