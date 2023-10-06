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Сафошкин Алексей Эдуардович
Сафошкин Алексей Эдуардович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1993
Пол
Мужской
Отец
Сафошкин Эдуард Евгеньевич
1969 г.р.
Мать
Сафошкина Елена
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец:
Сафошкин Эдуард Евгеньевич
Мать:
Сафошкина Елена
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