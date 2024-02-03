Благинина Агафья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Новожилова Катерина Петрова
Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Благинин Петр Екимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776