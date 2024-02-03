Благинина Агафья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Агафья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Новожилова Катерина Петрова

Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Благинин Тимофей Петров

Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Благинин Кирил Петров

Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Благинин Устин Петров

Отец ребёнка: Благинин Петр Екимов

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Петр Екимов

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1776
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