Семёнов Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986
Бракосочетание
2008
Рождение ребёнка
23.06.2009
Дочь: Семёнова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Семенова Светлана Васильевна
Развод
2010
Рождение ребёнка
19.06.2012
Дочь: Семёнова Виктория Павловна
Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна
Рождение ребёнка
09.08.2014
Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна
Рождение ребёнка
20.10.2022
Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна
Бракосочетание
Неизвестно