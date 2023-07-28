Семёнов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Павел Владимирович

Семёнов Павел Владимирович

avatar

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986

Отец: Семёнов Владимир Аркадьевич

Мать: Семёнова Валентина Александровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
2008

Жена: Семенова Светлана Васильевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.2009

Дочь: Семёнова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Семенова Светлана Васильевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Развод
2010

Жена: Семенова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.2012

Дочь: Семёнова Виктория Павловна

Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.2014

Сын: Семёнов Богдан Павлович

Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.2022

Сын: Семёнов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Семёнова Альбина Винировна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Альбина Винировна