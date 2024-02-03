Благинин Овдей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Благинин Микифорко (Никифор) Сергиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно