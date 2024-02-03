Благинин Овдей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинин Овдей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Благинин Микифорко (Никифор) Сергиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Благинин Леонтий Овдеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Благинин Андрей Овдеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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