Носков Павел Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 20.08.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Носков Спиридон Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.08.1911