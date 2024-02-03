Благинин Егор (Георгий) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинин Егор (Георгий) Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1778

Отец: Благинин Тимофей Федосеев

Мать: Благинина Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Благинина Наталья Егорова

Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Благинин Григорей Егоров

Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Благинин Иван Егоров

Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Благинина Василиса Егорова

Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Татьяна Михайлова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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