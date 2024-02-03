Благинин Егор (Георгий) Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1778
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Благинина Наталья Егорова
Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Благинин Иван Егоров
Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Благинина Василиса Егорова
Мать ребёнка: Благинина Татьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно