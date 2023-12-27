Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1630

Дата смерти

После 1656

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1656

Дочь: Акулина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

приселок Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1656
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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