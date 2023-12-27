Максим
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1656
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1656
Дочь: Акулина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
приселок Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1656
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер