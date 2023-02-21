Ракитина Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Марина Владимировна
Отец ребёнка: Ракитин Владимир Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракитин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ракитин Владимир Герасимович
Смерть
2021
Славгород, город Славгород, Алтайский край