Ракитина Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитина Валентина Фёдоровна

Ракитина Валентина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Марина Владимировна

Отец ребёнка: Ракитин Владимир Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Владимир Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракитин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ракитин Владимир Герасимович

Смерть
2021
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close