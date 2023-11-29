Шлихт Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлихт Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шлихт Вячеслав Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Виктор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлихт Леонтий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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