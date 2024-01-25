(Белавская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белавская) Людмила

Место рождения

Петровск-Забайкальск

Дата рождения

?.07.1955

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1955

Отец: не указан

Мать: Белавская Тамара

Петровск-Забайкальск
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плыгун Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плыгун Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плыгун Борис

Смерть
2009
Петровск-Забайкальск
Похороны
Неизвестно
г. Петровск-Забайкальск
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