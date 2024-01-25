(Белавская) Людмила
Место рожденияПетровск-Забайкальск
Дата рождения?.07.1955
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1955
Отец: не указан
Мать: Белавская Тамара
Петровск-Забайкальск
Рождение ребёнка
1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2009
Петровск-Забайкальск
Похороны
Неизвестно
г. Петровск-Забайкальск