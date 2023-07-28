Вотяков Евфимiй Гаврiилов
Место рождения
Дата рождения15.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1805
Отец: Вотяков Гаврило Артемонов
Мать: Лагунова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
?.12.1831
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1833
Дочь: Марфа Евфимова
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1834
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1841
Дочь: Фекла Ефимова
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
12.09.1844
Дочь: Вера Ефимова
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вотяков Илья Ефимов
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
21.06.1850
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
26.07.1851
Сын: Вотяков Тимон Ефимов
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1852
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно