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Вотяков Евфимiй Гаврiилов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1805

Отец: Вотяков Гаврило Артемонов

Мать: Лагунова Мавра Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1831

Сын: Вотяков Михаил Евфимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
01.07.1833

Дочь: Марфа Евфимова

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
17.11.1834

Сын: Вотяков Платон Ефимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
18.09.1841

Дочь: Фекла Ефимова

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
12.09.1844

Дочь: Вера Ефимова

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вотяков Илья Ефимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
21.06.1850

Сын: Вотяков Iоанн Евфимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
26.07.1851

Сын: Вотяков Тимон Ефимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Вотяков Дмитрiй Ефимов

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно