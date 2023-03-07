Дьячков Денис Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1942
Сын: Дьячков Евгений Денисович
Мать ребёнка: Дьячкова Таисия Васильевна
Кондратовская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Поликанова Тамара Денисовна
Мать ребёнка: Дьячкова Таисия Васильевна
Смерть
Неизвестно