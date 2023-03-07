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Дьячков Денис Васильевич

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Место рождения

Лельма, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лельма, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.04.1942

Сын: Дьячков Евгений Денисович

Мать ребёнка: Дьячкова Таисия Васильевна

Кондратовская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Поликанова Тамара Денисовна

Мать ребёнка: Дьячкова Таисия Васильевна

Лельма, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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