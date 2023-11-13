Семов Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семов Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1919

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 20.10.1950
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С ?.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
?.03.1994
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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