Семов Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1919
Дата смерти?.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 20.10.1950
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С ?.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1994