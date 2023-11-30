Чемезова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемезова Александра Николаевна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1807

Муж: Чемезов Николай Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1808

Сын: Чемезов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чемезов Николай Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1851
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
За мужем в сельце Мурзиха и в сельце Введенском Казанского уезда 6 десятин земли, совместно с мужем в селе Ширданы Свияжского уезда 57 душ поселян, в селе Есипове Свияжского уезда 29 душ поселян и 11 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1851
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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