Чемезова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1807
Рождение ребёнка
07.11.1808
Сын: Чемезов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чемезов Николай Васильевич
Место жительства
1851
За мужем в сельце Мурзиха и в сельце Введенском Казанского уезда 6 десятин земли, совместно с мужем в селе Ширданы Свияжского уезда 57 душ поселян, в селе Есипове Свияжского уезда 29 душ поселян и 11 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1851