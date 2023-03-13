Слепова Ефросинья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Слеповъ Григорий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Слеповъ Кондратий
Отец ребёнка: Слеповъ Григорий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Слеповъ Дмитрий
Отец ребёнка: Слеповъ Григорий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Слеповъ Григорий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Слеповъ Григорий
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слеповъ Григорий