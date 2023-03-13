Слепова Ефросинья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова Ефросинья Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Слеповъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Слеповъ Кондратий

Отец ребёнка: Слеповъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Слеповъ Дмитрий

Отец ребёнка: Слеповъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Слеповъ Григорий

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Слеповъ Григорий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слеповъ Григорий

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