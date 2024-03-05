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Беликова (Хныкина) Мария Федотовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Хныкин Федот Васильевич

Мать: Хныкина (Шульгина) Анастасия Назаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1834

Муж: Беликов Николай Климентьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Трофимов Хныкин и Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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