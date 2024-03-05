Беликова (Хныкина) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
24.10.1834
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Денис Трофимов Хныкин и Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно