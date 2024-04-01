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Безсмертнов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безсмертнов Дмитрий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Софронова (Безсмертнова) Агрипина Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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