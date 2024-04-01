Безсмертнов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безсмертнов Дмитрий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Софронова (Безсмертнова) Агрипина Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно