Малафеев Геннадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеев Геннадий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малафеев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна