Малафеев Геннадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малафеев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеев Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеев Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна