Кульмизева первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кульмизев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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