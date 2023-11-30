Морушкин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1906 ст.
Дата смерти07.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.03.1906 ст.
дата крещения - 02.03.1906 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иаков Александрович Мокеев и крестьянская девица ... Иоа... Показать все
Смерть
07.06.1906 ст.
дата погребения - 08.06.1906 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1906 год Фо... Показать все