Олейник Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиМежду 1937 и 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Олейник Андрей Петрович
Мать: Олейник Анастасия
Работа или профессия
Около 1900
начальник | Место работы: железнодорожная станция товарная Должность: начальник
Бракосочетание
Около 1901
Жена: Олейник Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Олейник Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Олейник Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1906
Сын: Олейник Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Олейник Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна
Место жительства
1914
Семья из Польши переехала в начале 1-й Мировой войны в Чернигов. Два дома остались в Варшаве.
Работа или профессия
До 1917
Служил в органах местного самоуправления: Земстве, Управе.
Развод
Около 1920
Жена: Олейник Елена Ивановна
Бракосочетание
Около 1921
Жена: не указана
Место жительства
1936
В Варшаве родители имели кафе, там же было и два дома. Один принадлежал Олейникам, другой – Симановичам. Василий Андреевич Олейник, во время одной из поездок сына Владимира в Борзну, отдал ему докумен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1937 и 1939