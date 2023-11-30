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Олейник Василий Андреевич

Место рождения

Борзна, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Между 1937 и 1939

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Олейник Андрей Петрович

Мать: Олейник Анастасия

Борзна, Чернігівська область
Работа или профессия
Около 1900
начальник | Место работы: железнодорожная станция товарная Должность: начальник
Бракосочетание
Около 1901

Жена: Олейник Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Олейник Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Олейник Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Олейник Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Олейник Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Олейник Елена Ивановна

Место жительства
1914
Чернигов, Чернігівська область
Семья из Польши переехала в начале 1-й Мировой войны в Чернигов. Два дома остались в Варшаве.
Работа или профессия
До 1917
Чернигов, Чернігівська область
Служил в органах местного самоуправления: Земстве, Управе.
Развод
Около 1920

Жена: Олейник Елена Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1921

Жена: не указана

Борзна, Чернігівська область
Место жительства
1936
Борзна, Чернігівська область
В Варшаве родители имели кафе, там же было и два дома. Один принадлежал Олейникам, другой – Симановичам. Василий Андреевич Олейник, во время одной из поездок сына Владимира в Борзну, отдал ему докумен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Борзна, Чернігівська область
Смерть
Между 1937 и 1939
Борзна, Чернігівська область
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