Волохова-Трофименко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волохова-Трофименко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1946

Отец: Трофименко Иван Антонович

Мать: Трофименко-Власова Домна Федоровна

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