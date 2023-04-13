Шаульская Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульская Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1890

Дочь: Кидалова Дарья Сильвестровна

Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич

Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Феодосия Сильвестровна

Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1894

Дочь: Саввина Наталья Сильвестровна

Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаульский Сильвестр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно