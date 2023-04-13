Шаульская Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1890
Дочь: Кидалова Дарья Сильвестровна
Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Феодосия Сильвестровна
Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1894
Дочь: Саввина Наталья Сильвестровна
Отец ребёнка: Шаульский Сильвестр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно