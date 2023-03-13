Баканова (Олейникова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Олейникова Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Бакановъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.03.1910
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.12.1911
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.02.1916
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ