Баканова (Олейникова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Олейникова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Олейникова Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1910

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1911

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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