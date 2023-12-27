Галицкая (Штром) Валентина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Штром) Валентина Христиановна

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Место рождения

Славянск?

Дата рождения

26.06.1895

Дата смерти

07.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1895

Отец: Штром Христиан Иоганович

Мать: Штром Розалия Андреевна

Славянск?
Рождение ребёнка
08.09.1924

Сын: Галицкий Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Галицкий Михаил Иосифович

Москва
Смерть
07.11.1950
Г.Москва
Похороны
Неизвестно
Кладбище Донского сонастыря
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