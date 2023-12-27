Галицкая (Штром) Валентина Христиановна
Место рожденияСлавянск?
Дата рождения26.06.1895
Дата смерти07.11.1950
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1895
Отец: Штром Христиан Иоганович
Мать: Штром Розалия Андреевна
Славянск?
Рождение ребёнка
08.09.1924
Сын: Галицкий Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Галицкий Михаил Иосифович
Москва
Смерть
07.11.1950
Г.Москва
Похороны
Неизвестно
Кладбище Донского сонастыря