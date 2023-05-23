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Дрейер Иван
Дрейер Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дрейер (dreijer) Рудольф
1856 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Дрейер (dreijer) Рудольф
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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