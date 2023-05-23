Дрейер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дрейер (dreijer) Рудольф

Мать: ?

Смерть
Неизвестно