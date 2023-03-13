Моховъ Иванъ Матвеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моховъ Иванъ Матвеевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Моховъ Матвей Григорьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова

Серково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова

Серково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Моховъ Андрей

Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова

Серково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Моховъ Парфенъ

Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Евдокия Федорова

Смерть
1792
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