Моховъ Иванъ Матвеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Моховъ Матвей Григорьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Моховъ Андрей
Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Моховъ Парфенъ
Мать ребёнка: Мохова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохова Евдокия Федорова
Смерть
1792