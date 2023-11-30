Чуркина (Мелихова) Акилина Федорова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мелихов Федор Архипов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1886
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1888
Рождение ребёнка
17.05.1889
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
20.06.1892
Рождение ребёнка
18.04.1894
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
19.04.1894
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
10.03.1896
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1897
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
23.01.1899
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
13.08.1900
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
05.03.1903
Сын: Чуркин Константин Васильев
Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
25.05.1905
Рождение ребёнка
14.11.1908
Смерть
Неизвестно