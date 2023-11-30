Чуркина (Мелихова) Акилина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркина (Мелихова) Акилина Федорова

Чуркина (Мелихова) Акилина Федорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мелихов Федор Архипов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1888

Сын: Чуркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1889

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Сын: Чуркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.04.1894

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1896

Сын: Чуркин Василий Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Чуркин Арсений Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Чуркин Тихон Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Чуркин Константин Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Чуркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1908

Сын: Чуркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close