(Лаутеншлегер) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лаутеншлегер) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984

Отец: Лаутеншлегер Сергей Федорович

Мать: не указана

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