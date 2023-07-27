Антипина (Сединкина) Анна Петрова
Место рожденияд. Собанина Гуляевского прихода
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Собанина Гуляевского прихода
Бракосочетание
22.07.1807
Рождение ребёнка
14.03.1808
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Антипин Алексей Егоров
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно