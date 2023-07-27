Антипина (Сединкина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Сединкина) Анна Петрова

Место рождения

д. Собанина Гуляевского прихода

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Собанина Гуляевского прихода
Бракосочетание
22.07.1807

Муж: Антипин Алексей Егоров

Рождение ребёнка
14.03.1808

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Антипин Алексей Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно