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Ковырлов Антон Александрович

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Место рождения

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.01.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1854

Жена: Ковырлова Анна Павловна

Рождение ребёнка
21.08.1865

Сын: Ковырлов Иван Антонович

Мать ребёнка: Ковырлова Анна Павловна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ковырлов Филипп Антонович

Мать ребёнка: Ковырлова Анна Павловна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
17.01.1895
Деревня Панафидино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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