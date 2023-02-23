Ковырлов Антон Александрович
Место рожденияДеревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1835
Дата смерти17.01.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1854
Жена: Ковырлова Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1865
Мать ребёнка: Ковырлова Анна Павловна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ковырлов Филипп Антонович
Мать ребёнка: Ковырлова Анна Павловна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
17.01.1895
Деревня Панафидино , Сызранский уезд , Симбирская губерния