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Зайцев Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Зайцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Солянкина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зайцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зайцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно