Зайцев Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зайцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Солянкина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно